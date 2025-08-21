Пакетт о КХЛ: «Вторая по силе лига в мире после НХЛ. Я четвертый год здесь, мне нравится, финансово также лучше всего в Европе»

Седрик Пакетт назвал КХЛ второй по силе лигой в мире после НХЛ.

– В этом сезоне лигу пополнило достаточно большое количество новых легионеров. К вам кто-то обращался за советом стоит ли ехать?

– Да, несколько ребят обращались, спрашивали стоит ли приезжать, о быте расспрашивали. Я говорил им, что если они готовы к переезду из Северной Америки, то пусть обязательно едут. Здесь сильная лига, финансово также лучше всего в Европе. Я уже четвертый год в КХЛ , мне очень нравится здесь играть.

Для некоторых переезд может даваться тяжело. Как только проходит этот момент адаптации к новой стране, к непростому языку, со временем становится проще. КХЛ – вторая по силе лига в мире после НХЛ, об этом всем известно.

– В последние несколько лет все больше иностранцев приезжает сюда. Чем это можно объяснить?

– Интересный вопрос. Мы видим как хорошие игроки едут из России в НХЛ . Думаю, люди там подмечают это, всегда хочется играть в хорошей лиге, вот они смотрят на уровень приезжающих и понимают, что здесь он высокий, поэтому приезжают играть сюда, – сказал нападающий «Динамо » Седрик Пакетт .