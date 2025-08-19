  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Джиошвили о поражениях «Динамо» от «Трактора»: «Не подходят по стилю – и все. «Лос-Анджелес» сколько лет не может пройти «Эдмонтон»
3

Джиошвили о поражениях «Динамо» от «Трактора»: «Не подходят по стилю – и все. «Лос-Анджелес» сколько лет не может пройти «Эдмонтон»

Максим Джиошвили заявил, что «Динамо» пройдет «Трактор» в плей-офф.

В двух последних розыгрышах Кубка Гагарина бело-голубые проигрывали серию челябинцам: 0-4 в 2024 году и 1-4 – в 2025-м.

– Есть желание, в следующем плей-офф еще раз сразиться с «Трактором», чтобы все-таки постараться сломать челябинский криптонит?

– Бывает такое, что попадаешь на команду, которая просто не подходит по стилю. Например, сколько лет «Лос-Анджелес» в НХЛ не может пройти «Эдмонтон»?

– Вроде четыре сезона подряд.

– Не подходит по стилю – и все. У «Трактора» сейчас сильно поменяется команда. Если снова встретимся, то с нашим опытом все-таки должны дожать их.

Однако сейчас нет особого смысла об этом думать. Впереди длинный путь в сезоне, – сказал нападающий «Динамо» Максим Джиошвили.

Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoМаксим Джиошвили
logoТрактор
logoЧемпионат.com
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoЛос-Анджелес
logoЭдмонтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»
2вчера, 11:40
Джиошвили о здоровье Михеева: «Когда карьера так обрывается, это полнейший ужас. Надеюсь, врачи сделают все возможное и помогут»
вчера, 08:32
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
1вчера, 07:15
Главные новости
«Шанхай» подписал контракты с Чеховичем, Душаком, Сукезе, Райли Саттером и Максом Эллисом
10 минут назад
Контрольные матчи. «Салават» играет с «Автомобилистом», «Лада» против «Ак Барса», ЦСКА уступил минскому «Динамо»
428 минут назадLive
Карпухин начнет сезон в СКА. Обмен в «Спартак» не состоялся из-за высокой зарплаты защитника («Матч ТВ»)
147 минут назад
Журова о реакции Гашека на встречу президентов России и США: «Перед Путиным расстелили красную дорожку мира. Разве Гашек против мира?»
358 минут назад
Танков о Ротенберге в СКА: «Его концепция – развитие молодежи, я входил в эту группу. Хорошее время – он много общался со мной, была возможность расти»
2сегодня, 11:14
Генменеджер «Трактора» о Ткачеве: «Он сам выбирал команду, не удалось выиграть борьбу. Разин показался более подходящим тренером, видимо»
5сегодня, 10:59
Сушинский о Ливо: «Не усиление для «Трактора» и не потеря для «Салавата», учитывая его игру в плей-офф. Я бы такого хоккеиста подписывать не стал»
7сегодня, 10:36
Евгений Артюхин: «Шанхай» затащит болельщиков на «СКА-Арену» своей игрой. Клуб ведет себя амбициозно и нацелен на результат»
6сегодня, 10:11
Генменеджер «Трактора» о переходе Ливо: «Финансы «Салавата» – не наше дело, но мы допускали, что Джош может покинуть Уфу. Конкуренция была очень большая»
сегодня, 09:45
Плотников о Демидове: «Ментально очень крепкий – единственный такой в 19 лет, кого я встречал. Он не опирается на талант, продолжает работать над собой»
1сегодня, 09:23
Ко всем новостям
Последние новости
Плющев о Голдобине: «Получил от «Спартака» все, что хотел. СКА пытался приобрести его раньше, все остались при своих интересах»
30 минут назад
Бабенко об увольнении из ЦСКА: «Не просто так команду покинули не только тренеры, но и ряд игроков. Счет на табло, и он неудовлетворительный»
сегодня, 10:47
Тренер Василевский о смерти Полозова: «Была онкология – он мужественно боролся, перенес операцию в прошлом году. Последний месяц работал удаленно»
1сегодня, 10:01
Исаков о стиле игры «Торпедо»: «Хотим контролировать шайбу и действовать агрессивно. Но мы должны быть готовы играть и вторым номером»
сегодня, 09:35
Долганов о ВХЛ: «Чуть ли не на собаках добирались до Китая, почти сутки ехали. Однажды в Казахстане застряла «ГАЗель» с формой, даже игры перенесли»
1сегодня, 08:54
«Если Радулов заводится, то очень долго остывает. Овечкин не такой эмоциональный, у него есть внутренний ограничитель». Бабенко об игроках
сегодня, 08:45
«Сент-Луис» пригласил 37-летнего Лучича на просмотр. Форвард не играл с октября 2023 года и прошел программу помощи игрокам НХЛ
сегодня, 07:58
Исаков о «Торпедо»: «Нам по силам попасть в плей-офф и решить там все задачи. Не стоит говорить о том, у кого больше платежка. В первую очередь важны амбиции»
сегодня, 07:15
Бабенко о селекции «Ак Барса»: «Напрашивалось усиление, но видим скудные действия на рынке. Значит, тренерский штаб и руководство сделали выводы и знают, как исправить ситуацию».
3сегодня, 06:58
Умер экс-форвард «Салавата» Константин Полозов. Он провел за клуб 15 сезонов и был тренером «Тороса», ставшего чемпионом ВХЛ
2сегодня, 06:46