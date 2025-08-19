Джиошвили о поражениях «Динамо» от «Трактора»: «Не подходят по стилю – и все. «Лос-Анджелес» сколько лет не может пройти «Эдмонтон»

Максим Джиошвили заявил, что «Динамо» пройдет «Трактор» в плей-офф.

В двух последних розыгрышах Кубка Гагарина бело-голубые проигрывали серию челябинцам: 0-4 в 2024 году и 1-4 – в 2025-м.

– Есть желание, в следующем плей-офф еще раз сразиться с «Трактором», чтобы все-таки постараться сломать челябинский криптонит?

– Бывает такое, что попадаешь на команду, которая просто не подходит по стилю. Например, сколько лет «Лос-Анджелес» в НХЛ не может пройти «Эдмонтон»?

– Вроде четыре сезона подряд.

– Не подходит по стилю – и все. У «Трактора» сейчас сильно поменяется команда. Если снова встретимся, то с нашим опытом все-таки должны дожать их.

Однако сейчас нет особого смысла об этом думать. Впереди длинный путь в сезоне, – сказал нападающий «Динамо » Максим Джиошвили .

