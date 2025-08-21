Коршков о «Тракторе»: «Ребята хотят завершить незаконченное дело, стать лучше, чем в прошлом году. Мне нужно доказать состоятельность в топ-клубе»

Егор Коршков рассказал, какой вызов стоит перед ним в «Тракторе».

В межсезонье 29-летний форвард перешел в челябинский клуб из «Ак Барса». В минувшем сезоне «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (1-4).

– Какой командой представал «Трактор» в прошлом сезоне? Взгляд со стороны.

– Сложно сказать, когда находишься в другой команде, зацикливаешься на своей игре. Бывает, что показывают определенные моменты на разборе, но все равно концентрируешься на своей команде.

– Есть ли в «Тракторе» сейчас ощущение незаконченного дела?

– Конечно, все ребята хотят завершить это незаконченное дело. Вышли с боевым настроем, на сборах все выкладываются. Нужно стать лучше, чем в прошлом году.

– Мы часто при переходах игроков слышим фразы о каком-либо вызове. Может ли ваш вызов заключаться в том, что это, возможно, последний шанс в топ-клубе?

– Сложно сказать, но, может, такие мысли периодически и посещают. Нужно доказать состоятельность в топ-клубе. Считаю, что это хороший шанс для меня, – сказал нападающий «Трактора » Егор Коршков .