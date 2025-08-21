В США в честь рекорда Овечкина сделали лабиринт площадью 2,4 га на кукурузном поле

В США в честь рекорда Овечкина сделали большой лабиринт на кукурузном поле.

Ферма Summers находится в городе Мидлтаун, штат Мэриленд. Площадь лабиринта составляет 2,4 гектара.

Внутри него есть надпись GR8NESS («Величие») и число 895, символизирующее рекорд Овечкина по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Его рекордный гол – исторический момент. Мы рады оставить след на наших полях этой осенью. Эта веха Ови – в истории, а теперь и на кукурузных полях!» – сказано в пресс-релизе фермы Summers.

Отмечается, что лабиринт будет доступен для посещения с 23 августа по 31 октября. Часть выручки от продажи билетов направят ​​в фонд «THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer», который поддерживает исследования детской онкологии.

Фото: x.com/Capitals

