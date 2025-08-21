Зарплата Тайса Томпсона в «Барысе» – около 30 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

«Барыс» заплатит Тайсу Томпсону около 30 млн рублей за год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. Ранее стало известно, что казахстанский клуб заключил соглашение с 26-летним нападающим на один сезон.

Томпсон по ходу карьеры сыграл 11 матчей в НХЛ за «Нью-Джерси», а также 225 матчей в АХЛ с учетом плей-офф.

Прошлый сезон форвард провел в «Бриджпорте» (фарм-клуб «Айлендерс»). В его активе 21 (8+13) очко и 102 минуты штрафа за 65 игр при полезности «минус 28».

Тайс является братом форварда «Баффало» Тейджа Томпсона, на счету которого 72 (44+28) очка за 76 матчей в прошлом сезоне НХЛ.