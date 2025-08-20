«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)

«Барыс» может подписать контракт с Мэйсоном Морелли.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в АХЛ за «Хендерсон» (фарм-клуб «Вегаса »). На его счету 48 матчей и 19 (13+6) очков при полезности «минус 11».

По ходу карьеры Морелли провел 10 игр в НХЛ, а также 322 матча в АХЛ с учетом плей-офф. Там нападающий набрал 153 (62+91) очка.

В 2023 году он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши» – фарм-клуба «Вашингтона».

