«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)

«Барыс» может подписать контракт с Мэйсоном Морелли.

В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в АХЛ за «Хендерсон» (фарм-клуб «Вегаса»). На его счету 48 матчей и 19 (13+6) очков при полезности «минус 11».

По ходу карьеры Морелли провел 10 игр в НХЛ, а также 322 матча в АХЛ с учетом плей-офф. Там нападающий набрал 153 (62+91) очка.

В 2023 году он стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши» – фарм-клуба «Вашингтона».

«Барыс» подписал контракт с Уолшем на год. У 26-летнего защитника 168 очков за 317 матчей в АХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
