Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»

Сергей Федоров прокомментировал вывод номера 91 из обращения в «Детройте».

Ранее стало известно , что торжественная церемония пройдет в январе.

«Меня предупредили, что будет звонок от «Детройта », но у меня не было даже мыслей, что Крис Илич скажет, что мой свитер поднимут под своды арены клуба и мой номер выведут из обращения.

Когда мне об этом сообщили, то у меня перехватило дыхание. Я сразу вспомнил, как тяжело мы шли к первому Кубку Стэнли, как важно было выиграть второй в связи с той нехорошей ситуацией, в которую попали наши товарищи, как сильно мы хотели третий раз подряд стать чемпионами, чего, к сожалению, не случилось, как через несколько лет мы, в конце концов, выиграли третий Кубок Стэнли. Была очень напряженная работа абсолютно всей команды. Мы были единым целым.

Хоккей – это командный вид спорта. И я благодарю не только каждого партнера, с кем играл, но и благодарю саму судьбу за то, что у меня была возможность играть в этот прекрасный вид спорта, учиться в школе советского ЦСКА , благодарю своих учителей», – сказал бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров .

Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе