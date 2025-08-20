  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»
2

Федоров о выводе его номера из обращения в «Детройте»: «Дыхание перехватило, когда мне сообщили. Благодарю судьбу, что у меня была возможность учиться в школе ЦСКА»

Сергей Федоров прокомментировал вывод номера 91 из обращения в «Детройте».

Ранее стало известно, что торжественная церемония пройдет в январе.

«Меня предупредили, что будет звонок от «Детройта», но у меня не было даже мыслей, что Крис Илич скажет, что мой свитер поднимут под своды арены клуба и мой номер выведут из обращения.

Когда мне об этом сообщили, то у меня перехватило дыхание. Я сразу вспомнил, как тяжело мы шли к первому Кубку Стэнли, как важно было выиграть второй в связи с той нехорошей ситуацией, в которую попали наши товарищи, как сильно мы хотели третий раз подряд стать чемпионами, чего, к сожалению, не случилось, как через несколько лет мы, в конце концов, выиграли третий Кубок Стэнли. Была очень напряженная работа абсолютно всей команды. Мы были единым целым.

Хоккей – это командный вид спорта. И я благодарю не только каждого партнера, с кем играл, но и благодарю саму судьбу за то, что у меня была возможность играть в этот прекрасный вид спорта, учиться в школе советского ЦСКА, благодарю своих учителей», – сказал бывший нападающий «Детройта» Сергей Федоров.

Игроки «Детройта» из MLB пришли на матч в свитере Федорова. Номер хоккеиста «Ред Уингс» выведут из обращения в январе

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
чемпионат СССР
logoКубок Стэнли
logoЦСКА
logoСергей Федоров
logoДетройт
logoНХЛ
logoКХЛ
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Боумэн о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Прекрасная новость! Рад за Сергея, он один из самых любимых моих учеников»
8вчера, 20:46
Президент «Детройта» о Федорове: «Поднять 91-й номер на законное место под своды Little Caesars Arena – большая честь для нас. Он оказал колоссальное влияние на клуб»
4вчера, 19:51
Павел Буре: «НХЛ – лучшая лига в мире. Она всегда была независимой, там нет никакой субъективности: русский ты или нет, тебя оценивают как спортсмена по делу»
7вчера, 19:21
Главные новости
«Нэшвилл» подписал контракт с 5-м номером драфта Брэди Мартином на 3 года
10 минут назад
Титов о Ротенберге и «СКА-1946» в финале плей-офф МХЛ: «Управлял командой я, тренерский штаб. Да, была подсказка сверху, но все решения принимали мы»
223 минуты назад
Федоров об Овечкине: «Восьмерку» Александра выведут из обращения, к гадалке не ходи. Он, Малкин, Кучеров и Василевский перевернули лигу, изменили сознание болельщиков»
548 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме, «Локомотив» уступил «Северстали»
2451 минуту назад
Гернат о Никитине: «Отличный тренер, невероятный человек, ни одного плохого слова не могу сказать о нем. В «Локомотиве» он проделал отличную работу»
сегодня, 15:33
Зубов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Один из величайших игроков своего времени. Это доказывает величие ЦСКА, какая там сильная школа»
4сегодня, 15:12
Галиев подписал пробный контракт с «Динамо» Минск. У форварда 56 матчей и 13 очков за ЦСКА и «Авангард» в прошлом сезоне
5сегодня, 14:55
Защитник СКА Филлипс: «Ларионов – один из лучших тренеров в мире. Он объясняет свой хоккей не только тактически, но и каждому индивидуально»
7сегодня, 14:30
Девин Броссо: «Москва – один из самых красивых городов мира. Здесь прекрасные люди и особенная кухня. Нравится рождественский фестиваль на Красной площади»
2сегодня, 13:57
«Авангард» сыграет в Кубке Блинова в форме фарм-клуба из ВХЛ: «Выходим в форме ближайших соратников, чтобы подчеркнуть – здесь важен каждый»
3сегодня, 13:29
Ко всем новостям
Последние новости
Столяров вошел в штаб «Динамо» – специалистом по спортивному менеджменту
34 минуты назад
«Барыс» продлил договор с Муратовым на год. У форварда 3+6 и «минус 20» в 41 матче в прошлом сезоне
сегодня, 15:47
«Нефтехимик» подписал контракт с Юртайкиным на год. Сообщалось, что форвард заработает 20 млн рублей
сегодня, 15:25
Алексей Дементьев: «С «Шанхаем» на Западе будет другая конкуренция. Там сейчас отличная связка – Галлан и мастер по выбору иностранцев Варицкий»
сегодня, 14:43
«Адмирал» поместил Марина в список отказов. У защитника 22 матча и 1 очко за клуб в прошлом сезоне
1сегодня, 13:44
«Барыс» подписал контракт с Тайсом Томпсоном на год. Форвард – брат Тейджа Томпсона из «Баффало»
2сегодня, 13:16
Сошников о 10 167 зрителей на игре «Сибири» с клубом ВХЛ: «Иностранцы удивились. Я рассчитывал на такую атмосферу, это сыграло роль при выборе команды»
сегодня, 12:43
Контрольный матч. «Спартак» победил «Торпедо»
2сегодня, 12:30
«Барыс» может подписать контракт с Морелли из системы «Вегаса» (Metaratings)
2сегодня, 12:26
Хоккеист «Динамо» Броссо о футболе: «Знаю Яшина – один из лучших вратарей в истории, легенда клуба. Нынешних футболистов «Динамо» пока назвать не могу»
3сегодня, 11:17