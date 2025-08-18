Бабаев о Бурдасове: «С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами ведутся. Кравец сказал, что хочет видеть его в команде, но больше разговоров не было»
Агент Антона Бурдасова высказался о будущем хоккеиста.
В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Барыс».
– С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами переговоры ведутся.
– В «Барысе» решили не предлагать ему новый контракт?
– Не знаю. Михаил Кравец, как его назначили главным тренером, позвонил Антону и в личном разговоре сказал, что он хочет видеть его в команде. А больше разговоров не было.
– Сейчас он киберспортом занимается в свободное время от тренировок?
– Да, он всегда в свободное время занимался.
– У него высокий уровень игры в Counter-Strike?
– Уровень у него хороший, как все говорят. Но я не думаю, что он планирует стать профессионалом после окончания карьеры, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости