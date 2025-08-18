Бабаев о Бурдасове: «С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами ведутся. Кравец сказал, что хочет видеть его в команде, но больше разговоров не было»

Агент Антона Бурдасова высказался о будущем хоккеиста.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за «Барыс».

– С «Барысом» переговоров нет, с другими клубами переговоры ведутся.

– В «Барысе» решили не предлагать ему новый контракт?

– Не знаю. Михаил Кравец, как его назначили главным тренером, позвонил Антону и в личном разговоре сказал, что он хочет видеть его в команде. А больше разговоров не было.

– Сейчас он киберспортом занимается в свободное время от тренировок?

– Да, он всегда в свободное время занимался.

– У него высокий уровень игры в Counter-Strike?

– Уровень у него хороший, как все говорят. Но я не думаю, что он планирует стать профессионалом после окончания карьеры, – сказал агент Шуми Бабаев.