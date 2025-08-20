«Амур» попрощался с Грецким: «Слава оставил яркий след в сердцах болельщиков. Желаем новых достижений и успехов в дальнейшей карьере»
«Амур» попрощался с Вячеславом Грецким.
Ранее стало известно, что 28-летний белорусский форвард покидает хабаровский клуб. За три сезона в составе «Амура» он провел 150 матчей с учетом плей-офф и набрал 19 (13+6) очков.
«Дальше без Вячеслава Грецкого.
Слава проявил себя как мощный игрок и настоящий боец, оставив яркий след в сердцах болельщиков. Мы благодарим его за все эмоции, страсть и профессионализм!
Желаем новых достижений, удачи и успехов в дальнейшей карьере! Пусть его путь будет насыщен победами и яркими моментами!
Спасибо за все», – сказано в сообщении пресс-службы «Амура».
«Амур» обновил форму на сезон-2025/26. На рукавах оранжевого свитера стало больше черного цвета
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Амура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости