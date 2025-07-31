«Ак Барс» продлил контракт с Евсеевым на 2 года и отдал его в аренду «Амуру»
«Ак Барс» продлил контракт с защитником Никитой Евсеевым и отдал его в аренду.
Срок нового соглашения рассчитан на два года.
Ближайший сезон игрок проведет в «Амуре» на правах аренды.
В сезоне-2024/25 Никита Евсеев провел 38 матчей в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ и набрал 2 (1+1) балла.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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