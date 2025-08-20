  • Спортс
  • Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»
Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»

Дмитрий Бучельников оценил игру Александра Радулова в Кубке Гагарина-2025.

Нападающий «Локомотива» стал самым ценным игроком минувшего плей-офф. Он набрал 16 (7+9) очков за 21 игру при полезности «плюс 8».

– Ты максимально неконфликтный игрок, в этом плане полной противоположностью можно считать твоего земляка Александра Радулова. Его энергия тебе не близка?

– Я пока не того уровня игрок, чтобы так заводить себя и команду. У Александра это очень круто получается, но я не люблю распылять эмоции, потому что они у меня быстро заканчиваются.

Чтобы взбодрить коллектив, есть капитан команды, который может сказать правильные вещи.

– Был удивлен тому, что в свои 38 лет Радулов стал MVP плей-офф?

– Определенно нет, он заслужил это отвагой и упорством. Александр был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф.

– Ты тоже планируешь играть до сорока лет, как Александр?

– Я планирую играть как можно дольше (улыбается). Этого хотят все, но никто не застрахован от травм. Мне пока не на что жаловаться.

– Вы с Радуловым из одного двора в Нижнем Тагиле, Александр хорошо знаком с твоими родителями, но ты с ним так и не поговорил по душам? Во многих интервью слышал только о ваших эпизодических встречах с обменом парой слов.

– Вообще нет. Наверное, темы для обсуждения придут в момент разговора. Если мне предоставится возможность пообщаться с Александром, то точно найду, что у него спросить, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.

«Мой любимый футболист – Хвича, а пример беру с Роналду». Интервью важного новичка ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: блог «КХЛ.Интервью» на Спортсе’‘
