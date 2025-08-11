Барак о закрытии «Витязя»: «Расстроился, ведь я начал свою карьеру в КХЛ в этом клубе. Могу сказать только хорошее об организации»

Дерек Барак высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

30-летний американский форвард ранее перешел в «Металлург» после двух сезонов в «Витязе».

– Как встретили новость о смерти клуба?

– В тот момент я был в Северной Америке. Естественно, я следил за новостями. Очевидно, я расстроился, ведь именно в этом клубе я начал свою карьеру в КХЛ.

Об организации я могу сказать только хорошее. То, что произошло с «Витязем », – это не просто смерть хоккейного клуба. Люди, которые прекрасно работали в клубе, теперь в поисках новых мест. И я говорю не о хоккеистах, а о техническом персонале.

– Довелось пообщаться с ребятами из клуба, им действительно непросто сейчас найти новую работу. Пожелаем им удачи?

– Конечно! В «Витязе» было много хороших сотрудников, которые отлично выполняли свою работу. Желаю ребятам как можно скорее найти себе новые места.

– Как бы вы подвели итоги своих двух лет в «Витязе»?

– Это был отличный период в моей карьере. У меня получился хороший старт в КХЛ . Когда я приехал сюда, то ничего не знал об этой лиге.

Мой первый сезон получился очень хорошим, я играл с такими замечательными ребятами, как Скотт Уилсон . Мне хотелось бы побольше забить, но с броском не всегда ладилось. Тем не менее я после того сезона пересмотрел огромное количество матчей «Витязя» для того, чтобы подтянуть слабые места в своей игре.

В следующем сезоне мне опять довелось поиграть с классными ребятами – Бучельниковым и Чеховичем. И моя статистика снова получилась хорошей. Надеюсь, что так будет и в следующем сезоне, – сказал нападающий «Металлурга » Дерек Барак.