Бучельников о Ротенберге: «Человек живет хоккеем, хочет развивать молодежь и детей. Это полезно, чтобы в стране стало больше мировых звезд»
Бучельников выступал за клубы системы СКА с 2020 по 2023 год.
– Прозвище «Электроник», которое в сезоне-2022/23 тебе дал Роман Ротенберг, осталось в Петербурге?
– Нет, до сих пор иногда могут подшутить или во время знакомства представить: «Вот – это наш Электроник».
– Каким ты запомнил Ротенберга?
– Это человек, который живет хоккеем. Думаю, все видят, что Роман Борисович хочет развивать и молодежь, и детей, которые только идут к профессиональному спорту. Это очень полезно для того, чтобы в нашей стране стало еще больше звезд мирового уровня.
– Летом 2023 года тобой интересовались «Адмирал», «Сочи» и «Лада». Почему выбрал именно Владивосток?
– Я не выбирал, меня просто отправили развиваться в «Адмирал». Благодарен СКА за такое решение, потому что я не застопорился в системе, воспользовался возможностью проявить себя. Понимал, что, если останусь в Петербурге, редко буду попадать в состав.
– В конце регулярки-2023/24 во время одного из матчей камера поймала плакат болельщицы «Адмирала» с подписью «Роман Борисович, не забирайте Бучельникова, возьмите меня». Как отреагировал на такую откровенную просьбу?
– Мы как раз вышли на второй период, я увидел этот плакат и мне стало очень смешно. Это классно! Значит, болельщики переживали и хотели видеть меня в «Адмирале», – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.
