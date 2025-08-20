  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бучельников о Ротенберге: «Человек живет хоккеем, хочет развивать молодежь и детей. Это полезно, чтобы в стране стало больше мировых звезд»
9

Бучельников о Ротенберге: «Человек живет хоккеем, хочет развивать молодежь и детей. Это полезно, чтобы в стране стало больше мировых звезд»

Дмитрий Бучельников оценил работу Романа Ротенберга в российском хоккее.

Бучельников выступал за клубы системы СКА с 2020 по 2023 год.

– Прозвище «Электроник», которое в сезоне-2022/23 тебе дал Роман Ротенберг, осталось в Петербурге?

– Нет, до сих пор иногда могут подшутить или во время знакомства представить: «Вот – это наш Электроник».

– Каким ты запомнил Ротенберга?

– Это человек, который живет хоккеем. Думаю, все видят, что Роман Борисович хочет развивать и молодежь, и детей, которые только идут к профессиональному спорту. Это очень полезно для того, чтобы в нашей стране стало еще больше звезд мирового уровня.

– Летом 2023 года тобой интересовались «Адмирал», «Сочи» и «Лада». Почему выбрал именно Владивосток?

– Я не выбирал, меня просто отправили развиваться в «Адмирал». Благодарен СКА за такое решение, потому что я не застопорился в системе, воспользовался возможностью проявить себя. Понимал, что, если останусь в Петербурге, редко буду попадать в состав.

– В конце регулярки-2023/24 во время одного из матчей камера поймала плакат болельщицы «Адмирала» с подписью «Роман Борисович, не забирайте Бучельникова, возьмите меня». Как отреагировал на такую откровенную просьбу?

– Мы как раз вышли на второй период, я увидел этот плакат и мне стало очень смешно. Это классно! Значит, болельщики переживали и хотели видеть меня в «Адмирале», – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.

«Мой любимый футболист – Хвича, а пример беру с Роналду». Интервью Дмитрия Бучельникова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: блог «КХЛ.Интервью» на Спортсе’‘
болельщики
logoКХЛ
logoДмитрий Бучельников
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoАдмирал
детский хоккей
logoЦСКА
logoСпортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг получил 3 очка в голосовании за звание лучшего тренера России по мнению журналистов. Никитин стал 1-м, Гру – 2-м, Козлов – 3-м («СЭ»)
6222 июля, 11:55
Бучельников не готов назвать Ротенберга самым медийным тренером КХЛ: «Много хороших тренеров, которые следят за медийкой. Особо не хочется выделять кого-то»
314 июля, 04:22
Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если «СКА-Арена» так называется, а на ней играет «Куньлунь» – это странно»
169 июля, 20:38
Главные новости
Бучельников о Радулове как MVP Кубка Гагарина: «Заслужил отвагой и упорством. Он был безоговорочным лидером «Локомотива» в плей-офф»
5 минут назад
Губерниев о шансах Овечкина войти в Зал славы до окончания карьеры: «Будем всячески желать. Его номер увековечат, это дело не за горами»
126 минут назад
Александр Тихонов: «Какого черта бюджет футбольного «Динамо» в 2 раза больше хоккейного? Футбол у нас называют «пилорамой», а хоккейные арены все забиты»
1837 минут назад
Фонбет Кубок Блинова. «Локомотив» играет с «Северсталью», «Авангард» встретится с «Сибирью»
744 минуты назадLive
Буре о «Детройте» при Федорове: «Очень сильная команда, полно звезд – Айзерман, Коффи, Челиос. Сергей был ее большой частью, играл в «Русской пятерке»
1сегодня, 08:43
Генменеджер «Трактора» о Фукале: «Ожидания Зака по зарплате не совпали с нашими возможностями. Понятен его уход на контракт жизни»
сегодня, 08:33
Дементьев о СКА: «Ларионов – прогрессивный тренер. Если зерна попадут в благодатную почву, мы увидим самобытную и продуктивную команду»
3сегодня, 08:10
Губерниев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Клубу наплевать на международную политику. Он бы увековечил и хоккеиста из Монголии или Индии»
6сегодня, 06:15
Дементьев о переходах в СКА хороших знакомых Ларионова: «Я бы не искал никакой подоплеки. Когда команда покажет результат, все домыслы не будут иметь под собой оснований»
2сегодня, 05:29
Каменский о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Здорово, он великий игрок. Политика? НХЛ к этому не относится, там уважают и ценят наших хоккеистов»
5сегодня, 04:58
Ко всем новостям
Последние новости
Броссо о драке с вратарем Бердиным: «Новый опыт, но это вытекало из логики игры. Это способ помочь команде, но не то, к чему я стремлюсь»
15 минут назад
Березин о реакции одноклубников на увольнение из «Лады»: «Никто не поверил – подумали, что это шутка. Обид нет, только благодарность за два сезона»
50 минут назад
Юртайкин получит 20 млн рублей за сезон в «Нефтехимике» (Metaratings)
сегодня, 07:55
Касатонов назвал переход Коваленко в ЦСКА лучшим в КХЛ в это межсезонье: «Николай отлично играл за «Торпедо», это серьезное усиление. Пройдя НХЛ, он получил опыт»
сегодня, 07:45
Ливо провел первую тренировку с «Трактором»
3сегодня, 07:30Фото
«Колорадо» подпишет контракт с Олофссоном на год (PuckPedia)
3сегодня, 07:15
Контрольный матч. «Спартак» против «Торпедо»
сегодня, 07:00
Броссо о переходе в «Динамо»: «Говорили с Кудашовым, у нас общие цели и ожидания от сезона. Думаю, все ждут от команды победы в Кубке Гагарина»
сегодня, 06:58
Танков о Козыреве: «Андрей Леонидович поменял хоккей в главной лиге страны. Не зря в хоккейном сообществе его называют новатором»
1сегодня, 06:50
Маккиннон о Кросби в сборной Канады: «Для ребят он как отец. Мне очень повезло, что Сид был моим наставником. Где бы я был без него?»
сегодня, 06:30