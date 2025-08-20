Агент вратаря Джурусика: «Мэтт планирует продолжить выступления в КХЛ. Рынок сейчас скудный, клубам нужно побыстрее обратить внимание на него»

Агент Мэтта Джурусика призвал клубы КХЛ обратить внимание на вратаря.

В прошлом сезоне 28-летний американец выступал за «Амур » (20 матчей, 90,5% сэйвов, коэффициент надежности 3,56). Ранее он отыграл 2 сезона за «Куньлунь».

«По Мэтту Джурусику было предложение из чемпионата Германии. Но вратарь планирует продолжить свои выступления в КХЛ .

Была предварительная договоренность с «Куньлунем» (ныне «Шанхаем » – Спортс), но там поменялось руководство. Если посмотреть на статистику Мэтта, то увидим, что она у него хорошая. Человек хорошо знает лигу.

К сожалению, далеко не все иностранцы пока что готовы ехать в Россию. Рынок сейчас скудный, поэтому клубам нужно побыстрее обратить внимание на Мэтта», – сказал Андрей Матвеев.