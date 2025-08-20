  • Спортс
Чибриков – 6-й в списке лучших проспектов «Виннипега» по версии Daily Faceoff. Ягер – 1-й, Саломонссон – 2-й, Ламберт – 3-й

Никита Чибриков вошел в топ-10 лучших проспектов «Виннипега» от Daily Faceoff.

22-летний нападающий вошел в список перспективных игроков из системы «Джетс». 

В него были включены хоккеисты, которые провели не более 50 матчей в НХЛ. При этом не включались вратари старше 25 лет и полевые игроки старше 23 лет.

1. Брэйден Ягер, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ). 

2. Элиас Саломонссон, защитник, 20 лет («Манитоба», АХЛ). 

3. Брэд Ламберт, нападающий, 21 год («Манитоба», АХЛ). 

4. Колби Барлоу, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ). 

5. Саша Бумедьенн, защитник, 18 лет, (Бостонский университет, NCAA). 

6. Никита Чибриков, нападающий, 22 года («Манитоба», АХЛ). 

7. Альфонс Фрей, защитник, 19 лет («Тимро», SHL). 

8. Кирон Уолтон, нападающий, 19 лет («Садбери», OHL). 

9. Кевин Хэ, нападающий, 19 лет («Ниагара», OHL). 

10. Джейкоб Жюльен, нападающий, 20 лет («Манитоба», АХЛ). 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
