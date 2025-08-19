Фетисов о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Почему так долго принимали решение? Это один из самых выдающихся хоккеистов, в двух подряд Кубках Стэнли его весомый вклад»

Вячеслав Фетисов назвал Сергея Федорова один из самых выдающихся хоккеистов.

Ранее стало известно, что «Детройт» выведет из обращения 91-й номер, под которым Федоров выступал за клуб с 1990 по 2003 год.

– «Детройт» выведет из обращения номер Сергея Федорова, как относитесь к такому решению?

– Я об этом узнал еще в понедельник, так что для меня это уже не новость. Можно только один вопрос задать хозяевам «Детройта»: «Почему так долго собирались с мыслями для принятия решения?»

Сергей Федоров – один из самых выдающихся хоккеистов современности. Он большущий вклад внес в победы «Детройта». В двух подряд Кубках Стэнли есть весомый вклад Сергея.

Он, наверное, самый сбалансированный хоккеист, с которым мне приходилось играть, выдающийся мастер, отличный парень и просто надежный товарищ. Все хорошие эпитеты к нему можно употребить.

Я рад и счастлив, что он удостоился такого внимания, – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Федоров станет 3-м россиянином, чей номер будет выведен из обращения клубом НХЛ. Буре – 1-й, Зубов – 2-й