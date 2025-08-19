Быков о СКА: «Там всегда ставили большие цели. Ларионов имеет громадный опыт, это поможет клубу. У молодежи уникальный шанс работать с профессионалом»

Вячеслав Быков считает, что Игорь Ларионов сумеет привести СКА к успеху.

«Я хорошо знаю Игоря Ларионова по нашему хоккейному прошлому. Могу сказать, что Ларионов имеет громадный опыт. Это безусловно.

Как игрок он выиграл все возможные трофеи и уже набрался необходимой практики в работе на тренерском поприще. СКА уже имеет победный опыт. Мы это помним по прошлым годам.

Сейчас в клубе делается большой акцент по внедрению молодых талантливых хоккеистов из своей академии в дополнение к лидерам команды. Думаю, что опыт Ларионова как бывшего игрока и знающего наставника поможет молодым талантам раскрыть свой потенциал.

В СКА всегда ставили большие цели и задачи в чемпионате КХЛ . Сейчас, как мне кажется, необходимо терпение, потому что работа с молодыми игроками требует времени. В Петербурге начинается интересный процесс развития.

Молодежи СКА повезло с наставником. Они будут иметь уникальный шанс работать с таким профессионалом», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.