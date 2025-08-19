  • Спортс
  • Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»
Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»

Валерий Каменский верит, что Игорь Ларионов построит хорошую команду в СКА.

«Игорь – легендарный игрок, он выиграл все, что можно в хоккее. Уверен, Ларионов сможет создать сильную команду, если ему дадут время и возможности.

СКА всегда был лидером чемпионата, посмотрим, что, будет дальше. Команда способна показывать отличную игру», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Сапего из СКА о переезде «Шанхая» в Петербург: «На один выезд меньше. Еще и знакомая «СКА-Арена» – здорово, что снова будем там играть»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
