Каменский о СКА: «Ларионов создаст сильную команду, если ему дадут время и возможности. Клуб всегда был лидером чемпионата»

Валерий Каменский верит, что Игорь Ларионов построит хорошую команду в СКА.

«Игорь – легендарный игрок, он выиграл все, что можно в хоккее. Уверен, Ларионов сможет создать сильную команду, если ему дадут время и возможности.

СКА всегда был лидером чемпионата, посмотрим, что, будет дальше. Команда способна показывать отличную игру», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .

