  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Валерий Каменский: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ»
Валерий Каменский: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ»

Валерий Каменский назвал «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея. Никитин в межсезонье ушел в ЦСКА, а «Локомотив» назначил Боба Хартли главным тренером. 

«Естественно, «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ.

Если команда успеет перестроиться под его тактику и требования, то это один из главных фаворитов сезона», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
