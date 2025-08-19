Валерий Каменский: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ»

Валерий Каменский назвал «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина.

В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея. Никитин в межсезонье ушел в ЦСКА, а «Локомотив » назначил Боба Хартли главным тренером.

«Естественно, «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина . У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ.

Если команда успеет перестроиться под его тактику и требования, то это один из главных фаворитов сезона», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский .