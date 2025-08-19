Валерий Каменский: «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ»
Валерий Каменский назвал «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина.
В прошлом сезоне ярославский клуб под руководством Игоря Никитина стал обладателем трофея. Никитин в межсезонье ушел в ЦСКА, а «Локомотив» назначил Боба Хартли главным тренером.
«Естественно, «Локомотив» – главный претендент на Кубок Гагарина. У них отличный состав и тренер, побеждавший в НХЛ, Европе и КХЛ.
Если команда успеет перестроиться под его тактику и требования, то это один из главных фаворитов сезона», – заявил вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости