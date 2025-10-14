Ги Буше высказался после матча с «Трактором» (8:5).

– Это уже третий матч против «Трактора », который я провел как тренер. И каждый был из них по-своему странным. В прошлый раз здесь же в Челябинске мы ужасно начали первый период. Игроки были будто сами не свои.

Как тренер я хотел бы увидеть уверенный хороший первый период в исполнении своей команды, где каждый играл бы на победу. Так и получилось.

Второй период вышел плохим, пусть и интересным для болельщиков. Будто мы играли в хоккей на озере – теряли шайбу, все пытались забить, забить, забить. Но было много сумбура. В третьем периоде мы вернулись к идее сыграть по-умному, на победу. Мы провели его уверенно. То есть у нас получились два хороших периода из трех. Что ж, мы этим довольны.

– Вы и в прошлом матче с «Трактором» здесь пропустили пять шайб, и сегодня тоже. Но теперь ваша атака была в ударе – все изменилось с приходом Майкла Маклауда?

– Безусловно, мы рады, что нам удалось подписать Маклауда. Но в прошлом матче против «Трактора» его здесь не было. Разумеется, мы не хотели пропускать пять шайб – ни тогда, ни сейчас. Когда вы так делаете, обычно это не приводит к победе.

«Трактор» – это хорошая атакующая команда. В прошлом сезоне они были первыми в конференции, дошли до финала. Хотя мы стараемся играть в агрессивный высокоскоростной хоккей, с «Трактором» еще важно играть в умной манере, что нам удалось сделать в первом и третьем периодах – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

