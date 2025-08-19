Дементьев о том, что «Детройт» выведет номер Федорова: «Приятно, что НХЛ не следует политическим решениям, объективно оценивает вклад спортсмена. Дацюк тоже заслужил»
Алексей Дементьев оценил решение «Детройта» вывести номер Сергея Федорова.
– Это прекрасная новость, это дань уважения таланту и его вкладу в команду. Приятно осознавать, что НХЛ все-таки не следует политическим решениям.
Лига объективно оценивает вклад каждого спортсмена, в данном случае россиянина Федорова, в свою организацию, в «Детройт Ред Уингс» и вообще в хоккей в целом.
– Также Павел Дацюк заслужил того, чтобы его номер вывели из обращения?
– Дацюк заслужил, но мы не знаем тех мероприятий, которые будет проводить команда. Возможно, это стоит в планах. Думаю, это будет известно после празднования увековечения номера Сергея Федорова, – сказал агент Алексей Дементьев.
