Танков о переломе шейного позвонка в 2022-м: «Был колоссальный шок – полтела онемело, была невероятная боль. Я не чувствовал многие конечности»

Кирилл Танков описал ощущения после перелома шеи.

В 2022 году форвард ,выступавший тогда в системе СКА, сломал шейный позвонок после толчка на борт и пропустил год.

– Помнишь, что происходило с тобой в момент получения травмы?

– Да, помню, конечно. Был колоссальный шок, онемело полтела, и была невероятная боль. Многие конечности я не чувствовал.

– Сразу понял, что все настолько серьезно?

– Когда не почувствовал половину тела, понял, что все слишком серьезно, однако постепенно меня начало отпускать, и надеялся, что все обойдется без серьезных последствий. Рассчитывал, что просто задело какой-то нерв. Но случилось то, чего никак не мог ожидать.

– А ты пересмотрел этот эпизод?

– Да, за все время пересмотрел его пару раз. Первый раз я после операции, чтобы со стороны понять, как это все произошло. Спустя время – еще раз, и этого хватило.

– Как повлияла на тебя эта травма?

– Она однозначно перевернула мою жизнь. К примеру, если бы она не случилась, я бы не встретил свою любовь.

Произошли перемены и в моей профессиональной деятельности: изменилось отношение к своему телу и здоровью. Раньше, получая мелкие травмы, не обращал на них внимания – играл и забрасывал шайбы, а тут раз – и все... Понимаешь, что, оказывается, все может очень быстро перевернуться или, того хуже, вообще закончиться.

После такого длительного и энергозатратного восстановления осознал, насколько важно уделять внимание и работать над теми компонентами, которые впоследствии могут помочь избежать травмы.

– Например?

– Правильное восстановление после игр и тренировок, работа над своими слабыми сторонами на льду и в зале, – сказал нападающий «Северстали » Кирилл Танков .

