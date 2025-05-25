Заврагин играл с травмой в 7-м матче финала Кубка Харламова. Вратарь «СКА-1946» провел два периода и отразил 85,7% бросков («Матч ТВ»)

Егор Заврагин не был полностью здоров во время 7-й игры со «Спартаком».

По информации «Матч ТВ », голкипер «СКА-1946» получил травму в шестом матче серии после того, как в него въехал соперник.

Несмотря на это, 19-летний вратарь принял участие в решающей игре финальной серии Кубка Харламова. Он провел два периода, отразив 85,7% бросков и пропустив три шайбы. На третий период вышел Павел Мойсевич .

«СКА-1946» в 7-м матче потерпел поражение со счетом 2:6.

«СКА-1946» проиграл «Спартаку» в финале МХЛ – после камбэка с 0-3. Ротенберг тоже причастен