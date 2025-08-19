  • Спортс
  • Танков о Ротенберге в СКА: «Его концепция – развитие молодежи, я входил в эту группу. Хорошее время – он много общался со мной, была возможность расти»
2

Танков о Ротенберге в СКА: «Его концепция – развитие молодежи, я входил в эту группу. Хорошее время – он много общался со мной, была возможность расти»

Кирилл Танков оценил работу с Романом Ротенбергом в СКА.

Форвард выступал за клубы системы СКА с 2018 по 2024 год. В 2022-м он сломал шейный позвонок в результате толчка на борт и пропустил год.

– Что можешь сказать о работе с прежним тренерским штабом СКА, в частности с Романом Ротенбергом?

– Для меня это хорошее время, потому что была возможность расти. Все знают, что концепция Романа Борисовича – развитие молодежи, а в эту группу хоккеистов я как раз и входил. И тот факт, что в СКА были собраны сильнейшие игроки, никак не сказывался на принципах Ротенберга.

Когда я находился в главной команде, на меня не было никакого давления. Наоборот, Ротенберг очень много со мной общался, поэтому у меня была возможность развиваться и стремиться к попаданию в основной состав.

Я благодарен всем тренерам и могу с уверенностью сказать, что они все профессионалы и знают свое дело.

– А можешь вспомнить какой-то особенный момент под его руководством, который тебе запомнился больше всего?

– Сразу в голову приходит следующее: его поддержка во время моей реабилитации и мой дебют в КХЛ.

Если говорить про его вовлеченность в период моего восстановления, то нельзя не рассказать о его человеческих качествах – он меня поддерживал, вкладывал свою душу и свои силы, чтобы моя реабилитация проходила гладко и быстро.

Что касается первого матча в КХЛ – мы играли против «Локомотива». Дебют, поэтому, хочешь или нет, все равно переживаешь. Роман Борисович персонально подбадривал меня во время игры, а также до и после. Не было никакого давления с его стороны. Как только я садился на лавку после смены, он обязательно подходил и говорил: «Танк, молодчик!»

Казалось бы, максимально серьезный соперник, а со стороны Ротенберга ко мне было такое отношение... Лайтовое! – сказал нападающий «Северстали» Кирилл Танков.

Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
