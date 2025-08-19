Долганов о ВХЛ: «Чуть ли не на собаках добирались до Китая, почти сутки ехали. Однажды в Казахстане застряла «ГАЗель» с формой, даже игры перенесли»

Филипп Долганов поделился историями об игре в ВХЛ.

Голкипер выступал в Olimpbet ВХЛ c 2017 по 2023 год.

– Когда закрепились в «Нефтехимике», возвращаться в ВХЛ не хотелось еще сильнее?

– Конечно. Сейчас я получаю огромное удовольствие, играя в КХЛ. Возвращаться в ВХЛ уже не хочется.

– Уверен, у вас, как человека, который долго играл в ВХЛ, есть много историй, которые емко охарактеризуют эту лигу. Поделитесь хотя бы одной?

– Думаю, ничего нового и сверхъестественного я не расскажу. Все нюансы уже известны, про переезды на автобусах тоже.

Вспоминаются две истории. Когда в первый год в лигу пришли китайские команды, не было выстроено четкой логистики. До Китая мы добирались почти сутки. Ехали чуть ли не на собаках (улыбается). Сначала два перелета с пересадками, потом на автобусе, потом на электричке.

Однажды в Казахстане на трассе застряла «ГАЗель» с нашей формой. Была сильная метель, машина застряла. Два дня сырая форма стояла на трассе. Из-за этого даже игры перенесли.

– Китайские клубы ВХЛ часто сопровождались казусами: то с размером домашней площадки, то с ее разметкой.

– Это происходило не только с китайскими командами. Есть некоторые клубы, где площадки… не знаю, соответствуют размерам или нет. Все это на виду, все об этом знают.

Если честно, сейчас меньше слежу за ВХЛ. Хоккея в жизни хватает. Смотрю обзоры КХЛ и НХЛ. На ВХЛ времени не остается, – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.