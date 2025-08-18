«Коламбус» подписал контракт с Фашингом на год. У форварда 43 матча за «Айлендерс» в прошлом сезоне
«Коламбус» подписал контракт с Хадсоном Фашингом.
Двустороннее соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на год.
Последние три сезона он выступал за «Айлендерс». В минувшем регулярном чемпионате Фашинг провел 43 матча и набрал 4 (2+2) очка при полезности «минус 4».
По информации инсайдера Аарона Порцлайна, на уровне НХЛ нападающий получит 775 тысяч долларов в год, в АХЛ – 250 тысяч за сезон.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
