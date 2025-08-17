Деа о тренировках с новым штабом «Нефтехимика»: «Напоминает предсезонный лагерь в НХЛ. На льду тяжело, но не так, что тебя потом тошнит»

Жан-Себастьян Деа рассказал о своих целях на сезон-2025/26.

– Какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

– Я постараюсь показать себя с лучшей стороны и помочь нашим молодым игрокам. Принести хорошее настроение, посмеяться с парнями.

Ну и, как в прошлом сезоне, забивать голы и помогать команде побеждать.

– Что скажешь о тренировочном процессе с новым тренерским штабом?

– Мне тренировки определенно нравятся. У нас стало больше энергии в тренировках. Вы знаете, мне это больше напоминает предсезонный лагерь в НХЛ .

Да, на льду тяжело, но не так, что тебя потом тошнит. Думаю, это хорошо, что мы так готовимся к новому сезону, – сказал нападающий «Нефтехимика » Жан-Себастьян Деа .