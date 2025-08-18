Кугрышев о переводе «Лады» на Запад: «Интересный опыт. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас. Нужно ровно и стабильно пройти сезон»
Дмитрий Кугрышев высказался о переводе «Лады» в Западную конференцию.
– Ваше отношение к переводу «Лады» на Запад?
– Что тут скажешь? Это интересный опыт для всех нас, посмотрим, как сложится.
– Как думаете, в этой конференции будет немного легче решать турнирные задачи, чем на Востоке?
– Про легкость решения задачи речи точно не идет. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас.
Нам нужно ровно и стабильно пройти сезон, и если так случится, то не важно, на Востоке или Западе мы играем, мы попадем в плей-офф, – сказал форвард «Лады» Дмитрий Кугрышев.
