Кугрышев о Тольятти: «Невозможно проехать мимо «Автоваза» – очень большой и красивый завод. В городе много «Лад» и символики»

Ближайший сезон станет третьим для форварда в составе «Лады».
– Вы уже, можно сказать, осели в Тольятти. Что скажете о городе, какие места посоветуете туристам?
– Мне очень нравится, что Тольятти находится недалеко от моего родного города – Балаково. Ко мне на игры постоянно приезжают друзья, родители. Так много хоккея вживую они не смотрели давно (смеется). Тут всего около трех часов езды на машине. Это главный плюс.
А так – хороший, небольшой город, абсолютно все есть для жизни. Особенно летом очень здорово проводить время.
– Автомобильная тематика преследует повсюду?
– Конечно. По дороге во дворец невозможно проехать мимо «Автоваза», потому что очень большой и красивый завод. Много «Лад» в городе, много символики, – сказал Дмитрий Кугрышев.
