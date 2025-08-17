  • Спортс
  • Кугрышев о Тольятти: «Невозможно проехать мимо «Автоваза» – очень большой и красивый завод. В городе много «Лад» и символики»
1

Кугрышев о Тольятти: «Невозможно проехать мимо «Автоваза» – очень большой и красивый завод. В городе много «Лад» и символики»

Дмитрий Кугрышев оценил красоту завода «Автоваз» в Тольятти.

Ближайший сезон станет третьим для форварда в составе «Лады».

– Вы уже, можно сказать, осели в Тольятти. Что скажете о городе, какие места посоветуете туристам?

– Мне очень нравится, что Тольятти находится недалеко от моего родного города – Балаково. Ко мне на игры постоянно приезжают друзья, родители. Так много хоккея вживую они не смотрели давно (смеется). Тут всего около трех часов езды на машине. Это главный плюс.

А так – хороший, небольшой город, абсолютно все есть для жизни. Особенно летом очень здорово проводить время.

– Автомобильная тематика преследует повсюду?

– Конечно. По дороге во дворец невозможно проехать мимо «Автоваза», потому что очень большой и красивый завод. Много «Лад» в городе, много символики, – сказал Дмитрий Кугрышев.

Форвард «Лады» Кугрышев: «Хоккей в Тольятти – спорт номер один, но сейчас есть «Акрон». Дзюбу постоянно встречаешь где-то в городе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
