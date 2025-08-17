«Нефтехимик» – главный претендент на форварда «Лады» Юртайкина (Metaratings)
Форвард «Лады» Данил Юртайкин близок к продолжению карьеры в «Нефтехимике».
Как сообщает Metaratings, нижнекамский клуб является главным претендентом на игрока.
В начале апреля нападающий продлил соглашение с тольяттинским клубом на год. Однако новый менеджмент клуба намерен прекратить с ним сотрудничество.
В сезоне-2024/25 Данил Юртайкин играл за «Трактор» и «Ладу». Всего на его счету 43 матча регулярного чемпионата и 18 (9+9) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости