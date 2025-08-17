«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)

«Лада» расторгнет контракт с Данилом Юртайкиным.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В начале апреля нападающий продлил соглашение с тольяттинским клубом на год.

Юртайкин перешел в «Ладу » из «Трактора» по ходу прошлого сезона. В составе новой команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».

