«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)

«Лада» расторгнет контракт с Данилом Юртайкиным.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В начале апреля нападающий продлил соглашение с тольяттинским клубом на год.

Юртайкин перешел в «Ладу» из «Трактора» по ходу прошлого сезона. В составе новой команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».

Браташ о селекции «Лады»: «Попугаев, Джозефс, Сафин, Кугрышев и Шумаков еще 1,5 года назад были лидерами. Сюрприз, что сегодня многих в команде нет»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
возможные переходы
logoКХЛ
logoДанил Юртайкин
logoЛада
