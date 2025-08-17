«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)
«Лада» расторгнет контракт с Данилом Юртайкиным.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В начале апреля нападающий продлил соглашение с тольяттинским клубом на год.
Юртайкин перешел в «Ладу» из «Трактора» по ходу прошлого сезона. В составе новой команды он набрал 15 (9+6) очков за 31 игру при полезности «минус 4».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
