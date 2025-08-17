Дитц об изменениях в КХЛ: «Силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и понять, в каких матчах ты победишь. Сейчас такого нет»
Даррен Дитц высказался об изменениях в КХЛ.
Защитник выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2017/18.
«В конце 2010-х команды проводили, кажется, по 56 матчей за регулярный сезон, а сейчас уже 68.
Кроме того, силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и более или менее понять, в каких матчах ты победишь, а в каких нет. Сейчас же такого нет» – сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Smartpress
