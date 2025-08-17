  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дитц об изменениях в КХЛ: «Силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и понять, в каких матчах ты победишь. Сейчас такого нет»
0

Дитц об изменениях в КХЛ: «Силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и понять, в каких матчах ты победишь. Сейчас такого нет»

Даррен Дитц высказался об изменениях в КХЛ.

Защитник выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2017/18. 

«В конце 2010-х команды проводили, кажется, по 56 матчей за регулярный сезон, а сейчас уже 68.

Кроме того, силы подравнялись. Раньше можно было посмотреть на календарь и более или менее понять, в каких матчах ты победишь, а в каких нет. Сейчас же такого нет» – сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Smartpress
logoДаррен Дитц
logoКХЛ
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дитц о том, что выучил русский: «Всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу. Когда я начинал играть в КХЛ, мало кто из иностранцев учил русский, но сейчас многие занимаются»
сегодня, 17:39
Дитц о минском «Динамо»: «У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем ее в коллективе, будем стремиться к этому»
сегодня, 16:20
12 важных трансферов в КХЛ. Рейтинг, в котором вообще нет СКА
1224 июня, 05:00
Главные новости
Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»
5сегодня, 18:57
Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
5сегодня, 17:52Видео
Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»
3сегодня, 17:24
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
2сегодня, 16:50
«Нефтехимик» – главный претендент на форварда «Лады» Юртайкина (Metaratings)
5сегодня, 15:49
«Лада» расторгнет контракт с Юртайкиным. В апреле форвард продлил договор на год (Артур Хайруллин)
7сегодня, 14:28
«Ак Барс» в сделке по Денисенко отдаст «Локомотиву» Пустового. У 16-летнего форварда 14 очков за 41 матч в МХЛ (Артур Хайруллин)
14сегодня, 14:02
Плющев о зарплате Луи Робитайла в фарме «Авангарда»: «У нас любят гладить иностранцев – нашим тренерам не позволено то, что им. Это агентские происки, навешали лапшу на уши»
10сегодня, 13:49
Каменев назвал Гусева главным джентльменом в КХЛ: «Никогда не отвечает на провокации, не участвует в стычках. Катается сам по себе, его не зацепить»
4сегодня, 13:35
Генменеджер «Шанхая» о новичках: «Бурмистров – скоростной центр, умеет играть на вбрасываниях. Рендулич известен габаритами, Кленденинг способен вести партнеров»
4сегодня, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
7 минут назад
Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
16 минут назад
Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»
32 минуты назад
Дитц о том, почему не закрепился в НХЛ: «Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать. Где-то не получалось – и уверенность терялась»
38 минут назад
Журналист Амато о Росси и «Миннесоте»: «Мы видели, как игроки пропускали значительную часть лагеря, ожидая нового контракта, что пошло им во вред. В интересах Марко и команды, чтобы он не делал этого»
46 минут назад
Вячеслав Быков: «Шипачев – лидер минского «Динамо». Он дает команде уверенность и опыт. Вадим может еще долго играть на высшем уровне, приносить пользу»
сегодня, 19:11
«Рейнджерс» продлили контракт с Гарандом на год
сегодня, 18:35
Алексей Терещенко: «Минское «Динамо» не стало слабее за лето. Клуб может повторить успех прошлого сезона, может выступить даже лучше»
сегодня, 18:19
Кисаков о матче с «Юностью»: «Создавалось впечатление, что ноги не бегут, была усталость. Пока что мы под нагрузками, сборы только закончились»
сегодня, 17:59
Дитц о том, что выучил русский: «Всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу. Когда я начинал играть в КХЛ, мало кто из иностранцев учил русский, но сейчас многие занимаются»
сегодня, 17:39