Дитц о минском «Динамо»: «У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем ее в коллективе, будем стремиться к этому»

Даррен Дитц высказался о переходе в минское «Динамо».

«Для меня важно было найти команду, которая ставит перед собой максимальные задачи и в которой я нужен главному тренеру. Очень рад, что такой вариант появился в Минске. Поступили и другие предложения, но говорить о них сейчас не вполне корректно.

В «Динамо» у нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина . Обсуждаем ее в коллективе и будем стремиться к этому.

Уже много раз приезжал в столицу Беларуси, и здесь всегда приходилось тяжело, потому что минские болельщики поддерживают «Динамо» прямо здорово. А теперь я и сам стал частью команды, так что с нетерпением жду старта сезона», – сказал защитник минского «Динамо » Даррен Дитц .