Дитц о минском «Динамо»: «У нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем ее в коллективе, будем стремиться к этому»
Даррен Дитц высказался о переходе в минское «Динамо».
«Для меня важно было найти команду, которая ставит перед собой максимальные задачи и в которой я нужен главному тренеру. Очень рад, что такой вариант появился в Минске. Поступили и другие предложения, но говорить о них сейчас не вполне корректно.
В «Динамо» у нас только одна задача – выиграть Кубок Гагарина. Обсуждаем ее в коллективе и будем стремиться к этому.
Уже много раз приезжал в столицу Беларуси, и здесь всегда приходилось тяжело, потому что минские болельщики поддерживают «Динамо» прямо здорово. А теперь я и сам стал частью команды, так что с нетерпением жду старта сезона», – сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Smartpress
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости