Дитц о том, что выучил русский: «Всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу. Когда я начинал играть в КХЛ, мало кто из иностранцев учил русский, но сейчас многие занимаются»

Даррен Дитц высказался о том, что выучил русский язык.

«Наверное, люди удивляются, когда слышат мой русский. Чувствуют акцент и сразу спрашивают: мол, откуда вы? Но мне всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу, чтобы чувствовать себя комфортнее.

Когда я только начинал играть в лиге, мало кто из иностранцев учил русский. Но сейчас знаю, что многие им занимаются. Ребята стремятся освоить язык, потому что видят в этом много плюсов.

Выступавший раньше в Минске Райан Спунер неплохо знает русский, и, насколько я понимаю, Брэди Лайл уже тоже добился прогресса, выучил много слов. Молодец!» – сказал защитник минского «Динамо » Даррен Дитц .