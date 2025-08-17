Дитц о том, что выучил русский: «Всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу. Когда я начинал играть в КХЛ, мало кто из иностранцев учил русский, но сейчас многие занимаются»
Даррен Дитц высказался о том, что выучил русский язык.
«Наверное, люди удивляются, когда слышат мой русский. Чувствуют акцент и сразу спрашивают: мол, откуда вы? Но мне всегда казалось важным знать язык и культуру места, где живу, чтобы чувствовать себя комфортнее.
Когда я только начинал играть в лиге, мало кто из иностранцев учил русский. Но сейчас знаю, что многие им занимаются. Ребята стремятся освоить язык, потому что видят в этом много плюсов.
Выступавший раньше в Минске Райан Спунер неплохо знает русский, и, насколько я понимаю, Брэди Лайл уже тоже добился прогресса, выучил много слов. Молодец!» – сказал защитник минского «Динамо» Даррен Дитц.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Smartpress
