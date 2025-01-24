Юртайкин о санкциях: «Сначала это сильно напрягало. Со временем все стабилизировалось, сейчас многое можно заказать без проблем. Рост доллара по-прежнему парит, конечно»
Данил Юртайкин рассказал, что инвестирует деньги в недвижимость.
– Насколько бережно ты относишься к деньгам? Куда вкладываешься?
– Стараюсь инвестировать в недвижимость. У меня есть жилплощадь в Ярославле, сейчас планирую приобрести кое-что в Москве.
Если буду зарабатывать больше, то можно будет подумать о коммерческой недвижимости.
– Ты прочувствовал влияние санкций и поднятие цен?
– Сначала это очень сильно напрягало, я переживал, как и многие другие. Со временем все стабилизировалось, сейчас многое можно заказать и получить без лишних проблем.
Рост доллара, конечно, по-прежнему парит, – сказал нападающий «Лады» Данил Юртайкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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