Епанчинцев о 4:0 с «Динамо-Алтай»: «Иностранцам пока тяжело, у Фэрранса микротравма. Люзенков порадовал, хорошее движение с его стороны»
На домашнем льду новосибирцы победили «Динамо-Алтай» из Olmpbet ВХЛ со счетом 4:0.
– Второй матч за два дня – некоторые игроки провели обе встречи. Справились ли они с этой нагрузкой?
– Думаю, что иностранцам пока тяжело. К сожалению, микротравма у Фэрранса. По игре они все неплохо смотрелись. Порадовала сегодня молодежь, в частности Илья Люзенков. Хорошая была игра, движение хорошее с его стороны.
После сегодняшнего матча примем решение, какие три игрока отправятся в Барнаул.
– Перед этой игрой вы молодым игрокам давали понять, что матч против вашего фарм-клуба решит их ближайшую судьбу?
– Нет. Идет тренировочный процесс. Знаем сильные и слабые стороны наших игроков. Некоторые ребята не вошли сегодня в игру. Полные трибуны, эмоции захлестнули их. Будем смотреть дальше.
– В нападении масштабная ротация, а в защите – минимальная. Значит ли это, что меньше выбора в обороне?
– Пока на данный момент да, не та полная обойма, которую хотелось бы. Ну и плюс к этому дали поиграть и Приски, и Фэррансу.
– Появление Лозебникова могло случиться раньше?
– Это решает тренер вратарей. У него есть план. В прошлой игре дали Луи сыграть весь матч, чтобы он прочувствовал игру. Думаю, что в Омске на турнире тоже дадим один период каждому вратарю.
– Тяжелые нагрузки, когда они будут отпускаться?
– Не так много времени остается, чтобы нагружать команду, больше будем уделять тактическим моментам и игровым.
– Какой состав поедет в Омск?
– Поедут пять звеньев и три вратаря, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
Епанчинцев о новичках «Сибири»: «Иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс – перепутал даты»