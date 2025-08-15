Гендиректор «Динамо» о Гусеве: «Мастер с большой буквы. Голы и передачи феномена под 97-м номером заставляют восхищаться зрителей не только в России, но и во всем мире»

Гендиректор «Динамо» высказался о продлении контракта с Никитой Гусевым.

«На радость всем наших болельщикам объявляем о том, что один из лучших игроков лиги останется в московском «Динамо» до конца сезона-2025/2026. Переговоры были долгими, но завершились успешно.

Никита Гусев – большой профессионал и мастер с большой буквы. Из года в год он доказывает всем, на что способен. Голы и передачи феномена под 97-м номером заставляют восхищаться зрителей его игрой не только в России, но и во всем мире.

Креатив, видение площадки, ум, работа на команду – все это и не только говорит о высочайшем уровне мастерства нападающего. Мы готовимся начать третий сезон вместе с Никитой и уверены, что он принесет большую пользу команде ради общей цели!» – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.