Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба Муезерского района Карелии. Родственники хоккеиста – тумбовчане
Александр Овечкин попал в книгу «Живите, родичи!» о поселке Тумба в Карелии.
28 сентября в Национальной библиотеке Карелии состоится презентация книги «Живите, родичи!», которая рассказывает о жизни семей поселка Тумба Муезерского района.
Благодаря работе над книгой стало известно о знаменитых родственниках тумбовчан. В этот список вошли актер Егор Петров, актер и режиссер Валдас Пранулис, мастер-самоучка Николай Тарасюк, а также хоккеист Александр Овечкин.
Утверждается, что фотография свадьбы его родителей Татьяны и Михаила Овечкиных была впервые опубликована в книге «Живите, родичи!».
Ранее сообщалось, что мама Овечкина выросла в семье рядовых рабочих, чистокровных шокшан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Петрозаводск говорит»
