Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ в эстафете: «Вы выступили как крепкая, сплоченная команда. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами»
На чемпионате мира в Сингапуре россияне Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в комбинированной эстафете 4x100 м.
«Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.
В комбинированной смешанной эстафете – одной из наиболее сложных и престижных дисциплин – вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов.
Желаю вам и вашим тренерам, наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента России.