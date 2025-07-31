Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ в эстафете: «Вы выступили как крепкая, сплоченная команда. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами»

Владимир Путин поздравил российских пловцов с победой в эстафете на ЧМ.

На чемпионате мира в Сингапуре россияне Дарья Трофимова , Дарья Клепикова , Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев завоевали золото в комбинированной эстафете 4x100 м.

«Уважаемые Дарья Васильевна, Дарья Сергеевна, Кирилл Геннадьевич и Мирон Александрович! Поздравляю вас с «золотом» чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре.

В комбинированной смешанной эстафете – одной из наиболее сложных и престижных дисциплин – вы выступили как крепкая, сплоченная команда. В напряженном финальном состязании продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов.

Желаю вам и вашим тренерам, наставникам дальнейших успехов и всего наилучшего», – говорится в телеграмме президента России.