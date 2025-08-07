У Ларионова были претензии по лишнему весу у Зыкова и Менелла, он сказал им похудеть («Матч ТВ»)

Тренер СКА Игорь Ларионов нашел лишний вес у двух хоккеистов.

Как сообщает «Матч ТВ », Ларионов предъявил претензии по лишнему весу нападающему Валентину Зыкову и защитнику Бреннану Менеллу .

СКА с начала августа проводит предсезонные сборы в Санкт-Петербурге. Все хоккеисты прошли медицинское обследование, в результате которого у Зыкова и Менелла был обнаружен излишний процент жира.

«Ларионов сказал им срочно похудеть. В результате тот же Зыков сел на диету и начал сбрасывать вес. Теперь он выглядит более стройным, но начал грустить, что из-за потери веса может потерять в своих таранных игровых качествах.

Даже по фотографиям после отпуска видно, что Менелл выглядит так, будто съездил к бабушке в деревню», – сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ, 30-летний Зыков при росте 184 см весил 105 кг, 28-летний Менелл — 87 кг при росте 182 см.

Напомним, Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА в это межсезонье.

Хайруллин о СКА при Ларионове: «Запрет телефонов в раздевалке и столовой. Нет сахару, мучному, соусам, да бульонам, зелени, хлебцам. Тренировки на льду стали интенсивнее»