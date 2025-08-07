У Ларионова были претензии по лишнему весу у Зыкова и Менелла, он сказал им похудеть («Матч ТВ»)
Как сообщает «Матч ТВ», Ларионов предъявил претензии по лишнему весу нападающему Валентину Зыкову и защитнику Бреннану Менеллу.
СКА с начала августа проводит предсезонные сборы в Санкт-Петербурге. Все хоккеисты прошли медицинское обследование, в результате которого у Зыкова и Менелла был обнаружен излишний процент жира.
«Ларионов сказал им срочно похудеть. В результате тот же Зыков сел на диету и начал сбрасывать вес. Теперь он выглядит более стройным, но начал грустить, что из-за потери веса может потерять в своих таранных игровых качествах.
Даже по фотографиям после отпуска видно, что Менелл выглядит так, будто съездил к бабушке в деревню», – сообщил телеканалу источник, знакомый с ситуацией.
Согласно информации на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ, 30-летний Зыков при росте 184 см весил 105 кг, 28-летний Менелл — 87 кг при росте 182 см.
Напомним, Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА в это межсезонье.
Хайруллин о СКА при Ларионове: «Запрет телефонов в раздевалке и столовой. Нет сахару, мучному, соусам, да бульонам, зелени, хлебцам. Тренировки на льду стали интенсивнее»