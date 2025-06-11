Агент Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении: «Николая хотят видеть у себя несколько команд. Клуб не расторгает контракт, а ищет выгоду. Любимец миллионов стал разменной монетой»

Агент Николая Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении к игроку.

Ранее появилась информация , что 29-летний нападающий близок к переходу в СКА.

«Есть несколько команд, которые хотят видеть Николая у себя. Но есть одно «но» – руководство «Спартака » не расторгает контракт с игроком, а пытается получить выгоду для команды, а вот какую, это лучше спросить у них.

Игрок, который набрал 160 очков за два сезона, любимец миллионов болельщиков такого великого клуба, как «Спартак», стал вдруг разменной монетой. Все обещания, которые давали руководители клуба, оказались «обещаниями», как в шутке…

Поэтому, я считаю, что надо спросить у руководителей «Спартака», в чем причина такого неуважительного отношения к игроку. Они не нарушают регламент, они нарушили доверие к себе со стороны игроков», – заявил Сергей Исаков .