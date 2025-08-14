Артюхин о Ливо: «Трактор» более подходящий вариант, чем «Ак Барс». В Челябинске есть места для легионеров и ребята-североамериканцы»
Евгений Артюхин считает «Трактор» самым подходящим вариантом для Джоша Ливо.
Ранее стало известно, что помимо челябинского клуба на экс-форварда «Салавата» претендует «Ак Барс».
«На мой взгляд, «Трактор» – хорошая возможность для Ливо. И для него, и для клуба это подходящий вариант. Более подходящий, чем «Ак Барс». В Челябинске есть места для легионеров и есть ребята-североамериканцы.
Посмотрим, что он выберет. Но «Трактор» интереснее», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.
Агент Ливо: «Решение по новому клубу пока не принято. Нужно снова менять визу – Джош уже не работник «Салавата»
