Якупов о СКА: «Думал, буду там до конца, все было здорово. Ошибался, куда я только не поехал после! Было принципиально вернуться и выиграть каждый матч первое время»
Наиль Якупов заявил, что предполагал играть за СКА до конца карьеры.
– Есть что‑то принципиальное во взаимодействии со СКА?
– Если честно, когда я приехал в Санкт‑Петербург, думал, что буду играть здесь до конца, все было здорово. Но я ошибался. Куда я только не поехал после СКА! Первое время было очень принципиально вернуться и выиграть каждый матч.
А сейчас с кем бы мы ни играли – СКА, «Ак Барс», «Северсталь» – у нас есть задача победить, четкий план, как должны играть. Неправильно делить игроков и команды, кто лучше или хуже. У нас одна задача – победить. Все просто, – сказал нападающий «Авангарда».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости