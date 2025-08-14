Ги Буше о принципиальных соперниках «Авангарда»: «Побеждать хочется всех, но СКА особенно»
Ги Буше заявил, что у «Авангарда» в КХЛ все соперники – принципиальные.
Хоккеисты омского клуба проводят сборы в Санкт‑Петербурге с 9 по 16 августа.
– Есть что‑то принципиальное во взаимодействии со СКА?
– Если быть честным, все соперники принципиальные, даже в выставочных матчах. Побеждать – это часть ДНК. Если начнешь кого‑то выделять, что футбол, что хоккей тебя накажет.
Для меня тоже нет никакой разницы. Побеждать хочется всех, но СКА особенно, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
