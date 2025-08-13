Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»
Сейчас форвард выступает за «Авангард», который возглавляет канадский тренер Ги Буше.
– Как у вас с английским?
– Я вообще ничего не понимаю, никогда не понимал. Как-то у меня с английским не сложилось. Мне ребята в команде помогают, у нас там тренера переводят.
В основном в команде очень много людей знают английский, и я такой, как один потеряшка периодически себя ощущаю. Но в любом случае все помогают, и Наиль Якупов прямо на собрании сидит со мной и переводит мне полностью.
Думаю, что это первое время, потом в любом случае поймешь уже, и язык не столь важен.
– А в «Тракторе» у Гру тоже, получается, ребята переводили?
– Там был общий переводчик. Сначала говорил тренер, потом переводил переводчик. Как-то было более организованно.
– А здесь нет?
– Нет, здесь, потому что все в основном знают английский, а там много кто не знал. Но в любом случае информация, что там доходила правильно, что здесь доходит правильно, так что отличий особо не вижу, – сказал Михаил Котляревский.
Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»