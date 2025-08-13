  • Спортс
  • Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»
Котляревский об английском языке: «Вообще ничего не понимаю. В «Авангарде» многие его знают – ощущаю себя как потеряшка, Якупов на собраниях мне переводит»

Михаил Котляревский признался, что ничего не понимает по-английски.

Сейчас форвард выступает за «Авангард», который возглавляет канадский тренер Ги Буше.

– Как у вас с английским?

– Я вообще ничего не понимаю, никогда не понимал. Как-то у меня с английским не сложилось. Мне ребята в команде помогают, у нас там тренера переводят.

В основном в команде очень много людей знают английский, и я такой, как один потеряшка периодически себя ощущаю. Но в любом случае все помогают, и Наиль Якупов прямо на собрании сидит со мной и переводит мне полностью.

Думаю, что это первое время, потом в любом случае поймешь уже, и язык не столь важен.

– А в «Тракторе» у Гру тоже, получается, ребята переводили?

– Там был общий переводчик. Сначала говорил тренер, потом переводил переводчик. Как-то было более организованно.

– А здесь нет?

– Нет, здесь, потому что все в основном знают английский, а там много кто не знал. Но в любом случае информация, что там доходила правильно, что здесь доходит правильно, так что отличий особо не вижу, – сказал Михаил Котляревский.

Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
