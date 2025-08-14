«Барыс» заплатит 30 млн рублей экс-вратарю «Эдмонтона» Родригу за год (Михаил Зислис)

Оливье Родриг заработает 30 млн рублей за год в «Барысе».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис . Сегодня казахстанский клуб объявил о заключении контракта с канадским вратарем на один сезон.

В прошедшем сезоне на счету Родрига 2 матча в НХЛ за «Эдмонтон» и два поражения при 86,2% отбитых бросков и коэффициенте надежности 3,10.

В регулярке АХЛ 25-летний голкипер провел 41 матч в составе «Бейкерсфилда». В его активе 19 побед при 89,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,12.

«Ойлерс» не продлили соглашение с Родригом в это межсезонье.