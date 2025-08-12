Плющев о КХЛ: «Контракты все больше напоминают филькины грамоты. После истории с Ткачевым вы не найдете хоккеиста, который подпишется на 3 года и больше»

Владимир Плющев заявил, что контракты в КХЛ похожи на филькины грамоты.

«Посмотрите, какое после истории с Ткачевым отношение к долгосрочным контрактам. Думаю, сейчас вы не найдете ни одного хоккеиста, который подпишется на три года и больше. А это значит, что мы обречены на постоянную текучку кадров, которая больно бьет по клубам и по уровню нашего хоккея.

Еще один скандальный момент – легионеры. С одной стороны – вольница иностранным тренерам, которые кромсают составы направо и налево, поскольку руководство одобряет им самые абсурдные решения.

С другой стороны – хоккеисты-легионеры. Помните истории Криштофа и Найта, которые убежали в Европу при действующих контрактах? Теперь обратная история – вытерли ноги о Ливо .

Напрасно вы думаете, что со стороны легионеров не будет ответных действий, ведь наши контракты все больше напоминают филькины грамоты», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

