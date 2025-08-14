«Коламбус» и Пююхтия продлили контракт на год. У форварда 7 очков в 47 матчах прошлого сезона
«Коламбус» и Микаэль Пююхтия продлили соглашение на один сезон.
В среду генеральный менеджер «Блю Джекетс» Дон Уодделл объявил о подписании двухстороннего контракта с 23-летним финским нападающим сроком на год.
По информации инсайдера The Athletic Аарона Порцлайна, зарплата Пююхтия в НХЛ составит 775 тысяч долларов в год и 100 тысяч в АХЛ, гарантированная выплата – 140 тысяч долларов в год.
В минувшем сезоне на счету форварда 7 (4+3) очков в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Также он участвовал в чемпионате мира 2025 года в составе сборной Финляндии.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Daily Faceoff
