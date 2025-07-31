Дмитрий Катаев вошел в штаб «Адмирала»
Дмитрий Катаев вошел в тренерский штаб «Адмирала».
В прошлом сезоне тренер возглавлял «Хумо» в чемпионате Казахстана.
«35-летний специалист в командах-мастеров начал работать с сезона-2019/20, войдя в тренерский штаб ORG из ВХЛ. Спустя два сезона возглавил «Арлан» из Чемпионата Казахстана. На второй год работы в клубе добился чемпионства и был признан лучшим тренером сезона Pro Hokei Ligasy.
В прошлом сезоне возглавлял ташкенский «Хумо», выступающий в чемпионате Казахстана.
Дмитрий Владимирович, добро пожаловать на борт», – говорится в сообщении «Адмирала».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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