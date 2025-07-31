Дмитрий Катаев вошел в штаб «Адмирала»

Дмитрий Катаев вошел в тренерский штаб «Адмирала».

В прошлом сезоне тренер возглавлял «Хумо» в чемпионате Казахстана.

«35-летний специалист в командах-мастеров начал работать с сезона-2019/20, войдя в тренерский штаб ORG из ВХЛ. Спустя два сезона возглавил «Арлан» из Чемпионата Казахстана. На второй год работы в клубе добился чемпионства и был признан лучшим тренером сезона Pro Hokei Ligasy.

В прошлом сезоне возглавлял ташкенский «Хумо», выступающий в чемпионате Казахстана.

Дмитрий Владимирович, добро пожаловать на борт», – говорится в сообщении «Адмирала ».