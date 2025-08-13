  • Спортс
5

Михаил Котляревский: «Переехал в Калининград лет 5 назад, хотел в Европу ездить на выходные. Но сначала ковид, потом другие события – никуда не съездил»

Михаил Котляревский оценил плюсы и минусы жизни в Калининграде.

В это межсезонье нападающий перешел в «Авангард» из «Северстали» в результате обмена.

– После сезона у вас не было отдыха?

– Может, неделя была, но я все равно старался ходить, по крайней мере. А на лед начинаю выходить только в июне.

Я живу в Калининграде, там у меня со льдом проблемы. В основном ребята катаются из МХЛ, у них сборы раньше стартуют, поэтому потом приходится самому лед арендовать и кататься.

– В Калининграде мало катков или в чем проблема?

– Нет, катки есть, но воспитанников там почти нет. В основном есть ребята, которые сейчас играют в МХЛ, но у них график отличается от нашего. Когда мне нужно начинать, они уже уехали, а когда они начинают, мне еще рано. Ну, выхода нет – катаюсь с ними.

– Не думали в Москву перебраться?

– Нет, я, наоборот, в Калининград переехал. Мне там нравится. Переехал лет пять назад, мне понравился город, наличие моря, климат подходил. Хотел в Европу ездить на выходные. Но сначала коронавирус случился, потом другие события, в итоге никуда не съездил.

– Сейчас получается, туда можно только самолетом?

– Да, можно самолетом, можно транзитную визу получить, но мне ее почему-то не дали. Но там по 8-10 самолетов в день летает.

Я из Челябинска летал прямым рейсом. Транспортная доступность хорошая, – сказал форвард «Авангарда» Михаил Котляревский.

Котляревский о Гру и Ги Буше: «Стиль один, канадский – все четко, концентрация. Но в «Авангарде» это гораздо строже. В «Тракторе» кому-то что-то позволяли»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
